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    Почеттино: Для ПСЖ было важно набрать три очка в игре с «Монако»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Монако
    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:0).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Для нас было важно выиграть и набрать три очка. В целом я доволен, потому что игра была очень профессиональной. Всегда важно играть перед болельщиками и создавать хорошую атмосферу.

    Надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть дома, стадион будет заполнен всеми нашими болельщиками. Думаю, со временем, когда игроки узнают друг друга лучше и сблизятся, команда будет играть лучше», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица Лиги 1

    ПСЖ набрал 45 очков и укрепил свое лидерство в таблице Лиги 1. «Монако» с 26 очками остался на 8-й позиции.

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