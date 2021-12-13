Почеттино: Для ПСЖ было важно набрать три очка в игре с «Монако»

Главный тренер ПСЖподвел итоги матча 18-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:0).

«Для нас было важно выиграть и набрать три очка. В целом я доволен, потому что игра была очень профессиональной. Всегда важно играть перед болельщиками и создавать хорошую атмосферу.

Надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть дома, стадион будет заполнен всеми нашими болельщиками. Думаю, со временем, когда игроки узнают друг друга лучше и сблизятся, команда будет играть лучше», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Календарь и таблица Лиги 1

ПСЖ набрал 45 очков и укрепил свое лидерство в таблице Лиги 1. «Монако» с 26 очками остался на 8-й позиции.