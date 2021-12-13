Черчесов: Шансы у питерцев пройти «Бетис» довольно высокие

Бывший тренер сборной Россиивысказал мнение о соперникепо плей-офф Лиги Европы.

По результатам жеребьевки в соперники к сине-бело-голубым попался испанский «Бетис».

«Хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. "Зенит" является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол.

Оцениваю этот жребий, как удачный для российской команды. "Зенит" уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков — Клаудиньо и остальные.

В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже.

Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.