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    Черчесов: Шансы у питерцев пройти «Бетис» довольно высокие

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    Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о сопернике «Зенита» по плей-офф Лиги Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    По результатам жеребьевки в соперники к сине-бело-голубым попался испанский «Бетис».

    «Хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. "Зенит" является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол.

    Оцениваю этот жребий, как удачный для российской команды. "Зенит" уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков — Клаудиньо и остальные.

    В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

    Первые матчи на этой стадии запланированы 27 февраля, ответные состоятся неделей позже.

    Победители этих пар присоединятся к участникам 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, которые вышли напрямую, заняв первое место на групповом этапе.

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