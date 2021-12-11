«Челси» обыграл «Лидс» . Жоржиньо оформил дубль

В рамках 16-го тура Английской Премьер-лигипереиграл «Лидс» на домашней арене, матч закончился со счётом 3:2.

Открыл счёт в этом матче Рафинья реализовав пенальти в ворота «Челси» на 28-й минуте. В конце первого тайма на 42-й минуте после голевой передачи Маркоса Алонса смог забить гол Мэйсон Маут, сравняв счёт поединка.

Во втором тайме за «Лидс отметился Тайлер Робертс ( 84 минута). А у "Челси" оформил дубль Жоржиньо ( 58-я и 94-я минуты).

"Челси" занимает третью строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 36 очков, "Лидс" 15-ю и 16 очков.