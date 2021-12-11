«Челси» обыграл «Лидс» . Жоржиньо оформил дубль

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Открыл счёт в этом матче Рафинья реализовав пенальти в ворота «Челси» на 28-й минуте. В конце первого тайма на 42-й минуте после голевой передачи Маркоса Алонса смог забить гол Мэйсон Маут, сравняв счёт поединка.
Во втором тайме за «Лидс отметился Тайлер Робертс ( 84 минута). А у "Челси" оформил дубль Жоржиньо ( 58-я и 94-я минуты).
"Челси" занимает третью строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 36 очков, "Лидс" 15-ю и 16 очков.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Лидс 3:2
Голы: 0:1 Рафаэл Диас (пенальти) (28'), 1:1 Мэйсон Маунт (42'), 2:1 Жоржиньо (пенальти) (58'), 2:2 Джо Джелхардт (83'), 3:2 Жоржиньо (пенальти) (90 + 4') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта (Андреас Кристенсен, 74'), Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Рубен Лофтус-Чик, Жоржиньо, Маркос Алонсо (Ромелу Лукаку, 87'), Мэйсон Маунт, Тимо Вернер (Каллум Хадсон-Одои, 74'), Кай Хаверц Лидс: Даниэль Джеймс (Чарли Крессвел, 88'), Тайлер Робертс, Рафаэл Диас (Джо Джелхардт, 82'), Джек Харрисон, Адам Форшоу, Джейми Шаклтон (Матеуш Клих, 59'), Хуниор Фирпо, Диего Льоренте, Люк Эйлинг, Стюарт Даллас, Иллан Меслье Предупреждения: Рис Джеймс (34'), Хуниор Фирпо (43'), Джейми Шаклтон (53'), Мэйсон Маунт (59'), Матеуш Клих (69'), Иллан Меслье (90 + 3'), Диего Льоренте (90 + 6')