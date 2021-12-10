«Ференцварош» — «Байер»: счет матча 1:0, обзор гола

Венгерскийна своем поле обыграл немецкийв 6-м туре группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил полузащитник венгерского клуба Аисса Лайдуни на 82-й минуте. Ему ассистировал Александр Зубков.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев провел свой дебютный матч за клуб из Леверкузена.

Футбол. Лига Европы. Группа G Ференцварош — Байер 1:0 Гол: 1:0 Aissa Laidouni (82') Ференцварош: Денеш Дибуш, Миха Блажич, Samy Mmaee, Аднан Ковачевич, Эндре Ботка, Кристоффер Закариассен (Сомалиа, 70'), Aissa Laidouni, Стипе Лончар (Балинт Вечей, 81'), Александр Зубков (Marijan Cabraja, 88'), Токмак Нгуен (Райан Ммаэ, 46'), Мюрто Узуни Байер: Лукас Аларио (Амин Адли, 81'), Паулинью, Надим Амири, Карим Беллараби (Мусса Диаби, 71'), Эксекиэль Паласиос (Роберт Андрих, 64'), Чарлес Арангис (Жереми Фримпонг, 71'), Дэйли Синкгравен, Эдмон Тапсоба (Жонатан Та, 46'), Одилон Коссуну, Панайотис Рецос, Андрей Лунёв Предупреждения: Карим Беллараби (26'), Aissa Laidouni (84'), Панайотис Рецос (86'), Одилон Коссуну (87'), Миха Блажич (90'), Marijan Cabraja (90')

В другой игре группы G шотландский «Селтик» дома нанес поражение испанскому «Бетису» — 3:2.

Футбол. Лига Европы. Группа G Селтик — Бетис 3:2 Голы: 1:0 Стивен Уэлш (3'), 1:1 Скотт Бэйн (автогол) (69'), 2:1 Эван Хендерсон (72'), 2:2 Борха Иглесиас (75'), 3:2 Дэвид Тернбулл (пенальти) (78') Селтик: Скотт Бэйн, Нир Биттон, Стивен Уэлш, Адам Монтгомери (Michael Johnston, 65'), Liam Scales, Osaze Urhoghide, Liam Shaw (Каллум Макгрегор, 65'), Исмаила Соро (Дэвид Тернбулл, 65'), Джеймс Маккарти, Албиан Аети (Kyogo Furuhashi, 28'), Liel Abada Бетис: Борха Иглесиас, Кристиан Тельо (Хуанми, 79'), Хоакин, Диего Лайнес (Серхио Каналес, 63'), Вилльям Карвалью (Виллиан Жозе, 79'), Поль Акуоку, Хуан Миранда (Алекс Морено, 75'), Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Айтор Руйбаль (Мартин Монтойя, 75'), Руи Силва Предупреждения: Исмаила Соро (24'), Liam Shaw (33'), Херман Песселья (49'), Айтор Руйбаль (55')

«Байер» набрал 13 очков и с первого места группы G в плей-офф турнира. Со второго места в плей-офф Лиги Европы вышел испанский «Бетис». Шотландский «Селтик» попал в стадию плей-офф Лиги конференций. «Ференцварош» с тремя баллами финишировал последним.