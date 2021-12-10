ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 00:54
    • «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков
  • 22:45
    • «Спартак» одолел «Легию» и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места
  • 00:27
    • Сборная России примет Польшу на стадионе «Лужники»
  • 22:57
    • «Вильярреал» обыграл «Аталанту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:41
    • «Реал Сосьедад» разгромил ПСВ, «Монако» не справился со «Штурмом»
    Все новости спорта

    «Байер» проиграл «Ференцварошу» в дебютной игре Лунева

    «Ференцварош» — «Байер»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Байер Ференцварош Бетис Селтик
    Венгерский «Ференцварош» на своем поле обыграл немецкий «Байер» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0.

    «Ференцварош» — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ференцварош» — «Байер»

    Единственный гол в игре забил полузащитник венгерского клуба Аисса Лайдуни на 82-й минуте. Ему ассистировал Александр Зубков.

    Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев провел свой дебютный матч за клуб из Леверкузена.

    Футбол. Лига Европы. Группа G
    Ференцварош — Байер 1:0
    Гол: 1:0 Aissa Laidouni (82') Ференцварош: Денеш Дибуш, Миха Блажич, Samy Mmaee, Аднан Ковачевич, Эндре Ботка, Кристоффер Закариассен (Сомалиа, 70'), Aissa Laidouni, Стипе Лончар (Балинт Вечей, 81'), Александр Зубков (Marijan Cabraja, 88'), Токмак Нгуен (Райан Ммаэ, 46'), Мюрто Узуни Байер: Лукас Аларио (Амин Адли, 81'), Паулинью, Надим Амири, Карим Беллараби (Мусса Диаби, 71'), Эксекиэль Паласиос (Роберт Андрих, 64'), Чарлес Арангис (Жереми Фримпонг, 71'), Дэйли Синкгравен, Эдмон Тапсоба (Жонатан Та, 46'), Одилон Коссуну, Панайотис Рецос, Андрей Лунёв Предупреждения: Карим Беллараби (26'), Aissa Laidouni (84'), Панайотис Рецос (86'), Одилон Коссуну (87'), Миха Блажич (90'), Marijan Cabraja (90')

    В другой игре группы G шотландский «Селтик» дома нанес поражение испанскому «Бетису» — 3:2.

    Футбол. Лига Европы. Группа G
    Селтик — Бетис 3:2
    Голы: 1:0 Стивен Уэлш (3'), 1:1 Скотт Бэйн (автогол) (69'), 2:1 Эван Хендерсон (72'), 2:2 Борха Иглесиас (75'), 3:2 Дэвид Тернбулл (пенальти) (78') Селтик: Скотт Бэйн, Нир Биттон, Стивен Уэлш, Адам Монтгомери (Michael Johnston, 65'), Liam Scales, Osaze Urhoghide, Liam Shaw (Каллум Макгрегор, 65'), Исмаила Соро (Дэвид Тернбулл, 65'), Джеймс Маккарти, Албиан Аети (Kyogo Furuhashi, 28'), Liel Abada Бетис: Борха Иглесиас, Кристиан Тельо (Хуанми, 79'), Хоакин, Диего Лайнес (Серхио Каналес, 63'), Вилльям Карвалью (Виллиан Жозе, 79'), Поль Акуоку, Хуан Миранда (Алекс Морено, 75'), Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Айтор Руйбаль (Мартин Монтойя, 75'), Руи Силва Предупреждения: Исмаила Соро (24'), Liam Shaw (33'), Херман Песселья (49'), Айтор Руйбаль (55')

    «Байер» набрал 13 очков и с первого места группы G в плей-офф турнира. Со второго места в плей-офф Лиги Европы вышел испанский «Бетис». Шотландский «Селтик» попал в стадию плей-офф Лиги конференций. «Ференцварош» с тремя баллами финишировал последним.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» бесславно закончит сезон в еврокубках
  • «Марсель» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Молотобойцы» подтвердят статус лидера?
  • «Вест Хэм» — «Динамо» З. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Выйдет ли «Брага» в плей-офф Лиги Европы?
  • «Брага» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дженоа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры