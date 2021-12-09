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    Тедеско высказался о своем назначении в «РБ Лейпциг»

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    Тренер Доменико Тедеско поделился мыслями после назначения в «РБ Лейпциг».

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться начала игр. Первые впечатления от команды отличные. Конечно, имя Юлиана Нагельсмана здесь встречается очень часто. У нас очень похожий взгляд на игру. Тем не менее, у него свой стиль игры, у меня свой стиль.

    "РБ Лейпциг" — инновационная организация с огромным потенциалом. До пандемии местный стадион всегда был полон. Это признак того, что людей сюда влечет.

    Для меня очень важны эмоции, как и другие факторы. Какой состав, какая структура, насколько новаторский клуб. В этом плане клуб имеет 10 очков из 10 возможных», — приводит слова Тедеско Bild.

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