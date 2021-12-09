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    Лопетеги: У нас был шанс, но мы не забили «Зальцбургу»

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    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги прокомментировал поражение от «Зальцбурга» (0:1) и вылет из Лиги чемпионов.

    Юлен Лопетеги
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    Юлен Лопетеги

    Испанский клуб занял третье место в группе и сыграет в Лиге Европы.

    «В футболе важны детали, тем более на этом уровне. Если ты не используешь свои шансы, а твой соперник это делает, становится труднее достичь цели.

    Обидно, потому что мы прибавляли и были очень близки к тому, чтобы добиться своего. У нас был шанс, но мы не забили, а потом, после пропущенного мяча, слало труднее.

    Иногда начинаешь спешить — мы должны были побеждать, ничьей не хватало, а затем, почти сразу, мы остались в меньшинстве», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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