Лопетеги: У нас был шанс, но мы не забили «Зальцбургу»

Главный тренер «Севильи»прокомментировал поражение от(0:1) и вылет из Лиги чемпионов.

Испанский клуб занял третье место в группе и сыграет в Лиге Европы.

«В футболе важны детали, тем более на этом уровне. Если ты не используешь свои шансы, а твой соперник это делает, становится труднее достичь цели.

Обидно, потому что мы прибавляли и были очень близки к тому, чтобы добиться своего. У нас был шанс, но мы не забили, а потом, после пропущенного мяча, слало труднее.

Иногда начинаешь спешить — мы должны были побеждать, ничьей не хватало, а затем, почти сразу, мы остались в меньшинстве», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.