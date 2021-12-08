Мостовой: Третье место — неплохой результат для «Зенита»

Полузащитник «Зенита»подвел итоги матча с «Челси» (3:3) в Лиге чемпионов.

«Получилась хорошая игра, зрелищная. Думаю, мы наиграли на победу. В конце показали характер. Результат закономерный.

Задача всегда одна — хорошо выйти на поле и помочь команде, создавать моменты. Особенной установки не было.

На нас сегодня ничего не давило. Мы играли дома против хорошей команды. Против такого соперника всегда супермотивация. Особенно радует сегодняшнее качество игры.

Для нас выход в Лигу Европы была задача минимум. И мы ее выполнили. "Ювентус" и "Челси" — суперклубы. Хотя с "Ювентусом" дома было очень обидное поражение. Но все могло сложиться для нас лучше. Хотя третье место — неплохой результат для нас», — передает слова Мостового официальный сайт питерцев.