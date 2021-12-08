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    Каррера: У «Спартака» большие шансы обыграть «Легию»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы с «Легией», сообщает Sport24.

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «Думаю, у "Спартака" большие шансы обыграть "Легию" в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать. Я не видел их первого матча с польским клубом, но мне кажется, что завтра "Спартак" покажет совсем другую игру и другой уровень — как по физическому, так и по психологическому состоянию. Они достаточно убедительно играют в Лиге Европы, поэтому все шансы на выход из группы есть. Нужно побеждать», — сказал Каррера.

    За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.

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