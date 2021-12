«Реал» хочет продлить контракт с Модричем

«Реал» планирует продлить контракт с хорватским полузащитником, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Королевский клуб уже ведет переговоры с опытным хорватом над продлением соглашения до 2023 года. Источник отмечает, что главный тренер команды Карло Анчелотти и руководство «сливочных» считают 36-летнего Модрича ключевым футболистом.

Real Madrid are planning to extend Luka Modric’s contract until June 2023. The intention is clear since months from both sides — work in progress to reach the agreement. 🔟🇭🇷 #RealMadrid

Modric’s considered key player by Carlo Ancelotti and whole Real Madrid board. pic.twitter.com/xbZHGeXR6Z