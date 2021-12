Готти уволен с поста главного тренера «Удинезе»

«Удинезе» объявил об отставке главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Данное решение было принято из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах. «Бьянконери» занимают 14-е место в таблице Серии А, набрав 16 очков в 16 турах. При этом «Удинезе» одержал лишь одну победу в последних 13 матчах.

