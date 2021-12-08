«Реал» — «Интер»: счет матча 2:0, обзор голов

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионовв Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» обыграл миланскийсо счетом 2:0.

На 17-й минуте встречи Родриго перевел от боковой линии через центр на Тони Крооса, который принял, подработал и классно пробил в нижний угол метров с 25-ти.

За 11 минут до конца игры Марко Асенсио с линии штрафной в паре метров от угла пробил своей левой точно в дальнюю «девятку» — мяч от стойки влетел в ворота, чуть не отскочив в другую стойку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Реал Мадрид — Интер 2:0 Голы: 1:0 Тони Кроос (17'), 2:0 Марко Асенсио (79') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро (Эдуардо Камавинжа, 71'), Тони Кроос (Федерико Вальверде, 78'), Родриго (Марко Асенсио, 78'), Лука Йович (Мариано Диас, 78'), Винисиус Жуниор (Эден Азар, 81') Интер: Лаутаро Мартинес (Роберто Гальярдини, 66'), Эдин Джеко (Алексис Санчес, 60'), Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Матиас Весино, 60'), Марсело Брозович (Артуро Видаль, 60'), Николо Барелла, Дензел Дюмфрис (Федерико Димарко, 46'), Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Danilo D'Ambrosio, Самир Ханданович Предупреждения: Danilo D'Ambrosio (54'), Алессандро Бастони (74') Удаление: Эдер Милитао (64')

Отметим, что с 64-й минуты миланцы играли вдесятером. После просмотра ВАР арбитр продемонстрировал красную карточку Николо Барелле.

В параллельном поединке группы D донецкий «Шахтер» упустил победу над молдавским «Шерифом», сыграв 1:1.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Шахтёр Д — Шериф 1:1 Голы: 1:0 Фернандо (42'), 1:1 Бобан Николов (90 + 3') Шахтёр Д: Андрей Пятов (Алексей Шевченко, 86'), Додо, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (Исмаили, 67'), Маркос Антониу, Марлос, Артем Бондаренко (Майкон Барберан, 67'), Георгий Судаков (Тете, 46'), Манор Соломон, Фернандо (Mykhaylo Mudryk, 46') Шериф: Momo Yansane, Себастьян Тиль, Димитрис Коловос (Бобан Николов, 46'), Бруно Фелипе, Эдмонд Аддо, Адама Траоре, Кристиано, Густаво Дуланто, Данило Арболеда, Фернандо Костанца, Георгиос Атанасиадис Предупреждения: Фернандо (10'), Эдмонд Аддо (18'), Mykhaylo Mudryk (78'), Густаво Дуланто (83')

«Горняки» открыли счет на 42-й минуте благодаря усилиям Фернандо, но на третьей компенсированной минуте тираспольцы результат сравняли.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Итоговое положение команд группы D: «Реал» — 15 очков, «Интер» — 10, «Шериф» — 7, «Шахтер» — 2.