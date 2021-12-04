ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника
  • 19:06
    • «Спартак» в меньшинстве обыграл «Ахмат»
  • 17:26
    • «Вест Хэм» одержал волевую победу над «Челси»
  • 17:02
    • «Трактор» дома разгромил «Спартак»
  • 18:54
    • «Милан» одержал победу над «Салернитаной»
  • 18:38
    • Россия завевала бронзу в эстафете на этапе Кубке мира по биатлону, победила Норвегия
    Все новости спорта

    «Милан» одержал победу над «Салернитаной»

    «Милан»- «Салернитана»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Салернитана
    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Салернитаной» со счетом 2:0.

    «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан»

    Уже на 5-й минуте счет открыл ивуарийский полузащитник Франк Кессье. А на 18-й минуте отличился Алексис Салемакерс с передачи Браима Диаса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Салернитана 2:0
    Голы: 1:0 Франк Кессье (5'), 2:0 Алексис Салемакерс (18'), 1:0 Франк Кессье (5'), 2:0 Алексис Салемакерс (18') Милан: Мик Меньян, Алессандро Флоренци, Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 62'), Тьемуэ Бакайоко (Исмаэль Беннасер, 46'), Франк Кессье (Сандро Тонали, 79'), Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэл Леау (Жуниор Мессьяс, 46'), Пьетро Пеллегри (Раде Крунич, 15') Салернитана: Simy (Федерико Бонаццоли, 61'), Франк Рибери (Милан Дюрич, 61'), Лука Раньери (Павел Ярошински, 79'), Лассана Кулибали, Francesco Di Tacchio (Григорис Кастанос, 46'), Andrea Schiavone, Nadir Zortea (Wajdi Kechrida, 61'), Luka Bogdan, Норберт Дьёмбер, Фредерик Весели, Вид Белец Предупреждения: Тьемуэ Бакайоко (24'), Francesco Di Tacchio (30'), Милан Дюрич (86'), Тьемуэ Бакайоко (24'), Francesco Di Tacchio (30'), Милан Дюрич (86')

    «Милан» набрал 38 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Салернитана», имея в активе восемь очков, занимает последнюю строчку.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Милан» сыграет против «Удинезе», а «Салернитана» встретится с «Фиорентиной».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» выиграть на поле «Реал Сосьедада»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сколько мячей получит «Боруссия» от Левандовски?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Интер» не проиграет, а матч получится результативным
  • «Рома» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вегас — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры