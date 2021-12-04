«Милан»- «Салернитана»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Уже на 5-й минуте счет открыл ивуарийский полузащитник Франк Кессье. А на 18-й минуте отличился Алексис Салемакерс с передачи Браима Диаса.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Салернитана 2:0 Голы: 1:0 Франк Кессье (5'), 2:0 Алексис Салемакерс (18'), 1:0 Франк Кессье (5'), 2:0 Алексис Салемакерс (18') Милан: Мик Меньян, Алессандро Флоренци, Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 62'), Тьемуэ Бакайоко (Исмаэль Беннасер, 46'), Франк Кессье (Сандро Тонали, 79'), Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэл Леау (Жуниор Мессьяс, 46'), Пьетро Пеллегри (Раде Крунич, 15') Салернитана: Simy (Федерико Бонаццоли, 61'), Франк Рибери (Милан Дюрич, 61'), Лука Раньери (Павел Ярошински, 79'), Лассана Кулибали, Francesco Di Tacchio (Григорис Кастанос, 46'), Andrea Schiavone, Nadir Zortea (Wajdi Kechrida, 61'), Luka Bogdan, Норберт Дьёмбер, Фредерик Весели, Вид Белец Предупреждения: Тьемуэ Бакайоко (24'), Francesco Di Tacchio (30'), Милан Дюрич (86'), Тьемуэ Бакайоко (24'), Francesco Di Tacchio (30'), Милан Дюрич (86')

«Милан» набрал 38 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Салернитана», имея в активе восемь очков, занимает последнюю строчку.

Календарь и таблица Серии А

В следующем туре «Милан» сыграет против «Удинезе», а «Салернитана» встретится с «Фиорентиной».