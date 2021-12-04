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    ЦСКА интересуется защитником «Уфы»

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    ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Уфы» Юрию Журавлеву, сообщает Sport24.

    ЦСКА интересуется защитником «Уфы»
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    ЦСКА интересуется защитником «Уфы»

    По информации источника, руководство московского клуба видит в 25-летнем россиянине усиление команды.

    «Уфа» готова его продать в зимнее трансферное окно. Отмечается, что руководство башкирского клуба уже предложило игрока большинству клубов РПЛ. Такое решение было продиктовано сложным финансовым положением команды.

    В текущем сезоне Журавлев провел 15 игр и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

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