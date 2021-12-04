ЦСКА интересуется защитником «Уфы»

проявляет интерес к защитнику сообщает Sport24.

По информации источника, руководство московского клуба видит в 25-летнем россиянине усиление команды.

«Уфа» готова его продать в зимнее трансферное окно. Отмечается, что руководство башкирского клуба уже предложило игрока большинству клубов РПЛ. Такое решение было продиктовано сложным финансовым положением команды.

В текущем сезоне Журавлев провел 15 игр и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.