«Аталанта» продлила контракт с главным тренером

на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером клуба

Соглашение рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

«О продлении контракта мы договорились еще летом. Но сегодня утром мы завершили оформление документов. Гасперини — правильный человек для нашего проекта», — сказал гендиректор «Аталанты» Лука Перкасси.

