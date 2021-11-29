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    Соболев спас «Спартак» от поражения

    «Уфа» — «Спартак»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 16 тура РПЛ «Спартак» на выезде избежал поражения от«Уфы», сыграв вничью 1:1.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    На 70 минуте матча забил Алексей Никитин и вывел хозяев вперед. За 3 минуты до конца основного времени у «Спартака» был удален Николай Рассказов.

    В добавленное арбитром время «Спартак» получил право на пенальти, который реализовал Александр Соболев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Спартак 1:1
    Гол: 1:0 Alexey Nikitin (70') Уфа: Александр Беленов, Эрвинг Ботака-Иобома, Alexey Nikitin, Юрий Журавлёв, Egas Cacintura (Артём Голубев, 86'), Владислав Камилов, Руслан Фищенко, Боян Йокич (Азер Алиев, 81'), Вячеслав Кротов (Константин Плиев, 81'), Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 85'), Остон Урунов (Filip Mrzljak, 25') Спартак: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий (Stepan Melnikov, 76'), Айртон Лукас, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие (Николай Рассказов, 69'), Alexander Selikhov Предупреждения: Айртон Лукас (19'), Вячеслав Кротов (37'), Юрий Журавлёв (38'), Владислав Камилов (45 + 3'), Наиль Умяров (49'), Filip Mrzljak (55'), Боян Йокич (67'), Николай Рассказов (74'), Николай Рассказов (87'), Азер Алиев (88'), (90 + 5')

    «Спартак» снова не смог выиграть. У него 20 очков и 10 место в таблице.

    «Уфа» продолжает беспроигрышную серию. Набрав 16 пунктов, она находится на 12 позиции.

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