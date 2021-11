Гасперини признан тренером месяца в Серии А

Наставник «Аталанты»стал тренером месяца в Серии А.

В ноябре «Аталанта» сыграла с «Кальяри» (2:1), «Специей» (5:2) и «Ювентусом» (1:0), набрав максимальные 9 очков.

После 14 туров команда из Бергамо набрала 28 очков и занимает 4 место в таблице чемпионата Италии.

Gian Piero #Gasperini eletto 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘀𝗲 di novembre di @SerieA! 😍

Complimenti, Mister!! 🙌🏼

Gian Piero Gasperini is the @SerieA_EN 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 for November! 👏🏼

Well deserved, boss!! 🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/IxyEqCL62b