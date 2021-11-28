«Сент-Этьен» — ПСЖ: счет 1:3, обзор голов

Серхио Рамос Фото: globallookpress.com
Хозяева открыли счет после гола Дениса Буанги. ПСЖ сравнял голом Маркиньоса и вышел вперед после мяча Ди Марии. Точку в матче поставил бразилец, забивший на 90+1 минуте.
Отметим, что Лионель Месси отметился голевой передачей в конце поединка.
Футбол. Франция. Лига 1
Сент-Этьен — ПСЖ 1:2
Гол: 1:0 Дени Буанга (23') Сент-Этьен: Этьен Грин, Нельсон Сиссоко (Ароль Мукуди, 46'), Микаэль Наде, Тимоте Колодзейчак, Мигель Трауко, Ряд Будебуз (Люка Гурна-Дуат, 72'), Махди Камара (Lucas Calodat, 87'), Дени Буанга, Адиль Аушиш (Зеду Юссуф, 46'), Иванн Макон (Жан-Филипп Крассо, 87'), Вахби Хазри ПСЖ: Килиан Мбаппе, Неймар (Эрик Эбимбе, 88'), Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Идрисса Гана Гейе (Леандро Даниэль Паредес, 75'), Перейра Данилу, Хуан Бернат, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Нельсон Сиссоко (18'), Ряд Будебуз (32'), Хуан Бернат (33'), Махди Камара (35') Удаление: Тимоте Колодзейчак (45')
ПСЖ лидирует в таблице с 40 баллами. У «Сент-Этьена» 12 баллов и последняя позиция.