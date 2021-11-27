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    Газзаев: Зимняя пауза является минусом для сборной России

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    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах национальной команды в полуфинальном стыковом матче против Польши за выход на чемпионат мира-2022.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Польша — очень серьёзный и амбициозный соперник. Лёгкой игры не будет, мы должны основательно подготовиться. Учитывая то, что после зимней паузы все игроки национальной сборной должны быть в оптимальном состоянии. Мы должны форсировать подготовку, чтобы основательно подготовиться.

    Реально ли пройти Польшу? Другой задачи быть не может. Наша сборная в любом случае должна участвовать в чемпионате мира», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

    Напомним, на полуфинальной стадии россияне будут принимать Польшу, а во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции. Финалисты разыграют путевку в основной турнир.

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