Газзаев: Зимняя пауза является минусом для сборной России

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о перспективах национальной команды в полуфинальном стыковом матче против Польши за выход на чемпионат мира-2022.

«Польша — очень серьёзный и амбициозный соперник. Лёгкой игры не будет, мы должны основательно подготовиться. Учитывая то, что после зимней паузы все игроки национальной сборной должны быть в оптимальном состоянии. Мы должны форсировать подготовку, чтобы основательно подготовиться.

Реально ли пройти Польшу? Другой задачи быть не может. Наша сборная в любом случае должна участвовать в чемпионате мира», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Напомним, на полуфинальной стадии россияне будут принимать Польшу, а во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции. Финалисты разыграют путевку в основной турнир.