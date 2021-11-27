ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиРоссия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина
  • 01:01
    • «Атлетик» и «Гранада» сильнейшего не выявили
  • 19:31
    • Сборная России сыграет с Польшей в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
  • 20:21
    • Карпин хотел бы провести стыковые матчи в «Лужниках»
  • 20:08
    • Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России
  • 19:48
    • Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира
    Все новости спорта

    Черышев: Сборной России по силам попасть на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Жеребьевка ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Польши
    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал итоги жеребьевки полуфинала стыковых матчей на ЧМ-2022.

    Денис Черышев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Черышев

    Напомним, что соперником сборной России на этой стадии стала команда Польши.

    «Я очень надеялся, что мы добьемся нужного результата с Хорватией. Следил за матчем, и было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки. Думаю, нам это по силам.

    Хотел ли я с кем-то встретиться в стыковых матчах? Разве что с Турцией, которой я забивал чаще, чем другим командам.

    Если честно, жеребьевку я пропустил, об итогах мне сообщила мама. Что могу сказать: соперники тяжелые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе Левандовского.

    Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», — цитирует Черышева официальный сайт РФС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Аталанта» в Турине?
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Удержится ли «Арсенал» на пятом месте?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • «Ливерпуль» снова выиграет и не пропустит?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Палмейрас — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры