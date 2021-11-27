Черышев: Сборной России по силам попасть на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал итоги жеребьевки полуфинала стыковых матчей на ЧМ-2022.

Напомним, что соперником сборной России на этой стадии стала команда Польши.

«Я очень надеялся, что мы добьемся нужного результата с Хорватией. Следил за матчем, и было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки. Думаю, нам это по силам.

Хотел ли я с кем-то встретиться в стыковых матчах? Разве что с Турцией, которой я забивал чаще, чем другим командам.

Если честно, жеребьевку я пропустил, об итогах мне сообщила мама. Что могу сказать: соперники тяжелые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе Левандовского.

Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», — цитирует Черышева официальный сайт РФС.