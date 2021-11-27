«Алавес» — «Сельта»: счет матча 1:2, обзор голов

Погода в Витории далека от идеальной Фото: laliga.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Команда из Виго открыла счет уже на 11-й минуте усилиями Санти Мины. Хозяева отыгрались спустя десять минут благодаря точному удару Хоселу.
«Сельта» вернула минимальный перевес на 70-й минуте, когда Яго Аспас удачно сыграл на добивании после того, как не забил с пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Алавес — Сельта 1:2
Голы: 0:1 Сантьяго Мина (12'), 1:1 Хоселу (21'), 1:2 Яго Аспас (71') Алавес: Фернандо Пачеко, Мартин Агиррегабирия, Флорьян Лежён, Виктор Лагуардия, Рубен Дуарте, Пере Понс (Томас Пина, 78'), Антонио Мойя (Мануэль Гарсия, 78'), Мамаду Лум Н'Диайе (Йон Гвидетти, 78'), Луис Риоха, Эдгар Мендес (Факундо Пельистри, 73'), Хоселу Сельта: Сантьяго Мина (Thiago Galhardo, 66'), Яго Аспас (Джейсон Мурильо, 84'), Нолито (Франко Серви, 46'), Денис Суарес (Ренато Тапиа, 56'), Брайс Мендес (Аугусто Солари, 56'), Франсиско Пейнадо, Хавьер Галан, Нестор Араухо, Джозеф Айду, Кевин Васкес, Матиас Дитуро Предупреждения: Рубен Дуарте (32'), Флорьян Лежён (38'), Брайс Мендес (50'), Мартин Агиррегабирия (57')
В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 13-е место (16 очков), а «Алавес» — 15-е (14 очков).