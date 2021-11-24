Романцев: Потенциал «Спартака» — с шестого по 10-е место

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о качестве состава команды.

«Спартак» занимает десятое место в текущем чемпионате России после 15-ти туров.

«Потенциал этого "Спартака" — где-то с шестого по десятое место.

Состав — средний. Возьми, например, Соболева с Бакаевым. Они не прибавляют, а усредняются. И так — по многим позициям. К сожалению.

Я был на нескольких тренировках — видно, что у Витории хороший контакт с командой. Работают все старательно. Но одного старания мало — знаешь, когда порядок бьет класс? Когда класса маловато», — приводит слова Романцева в своем телеграм-канале журналист Сергей Микулик.