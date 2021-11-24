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    Романцев: Потенциал «Спартака» — с шестого по 10-е место

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о качестве состава команды.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Спартак» занимает десятое место в текущем чемпионате России после 15-ти туров.

    «Потенциал этого "Спартака" — где-то с шестого по десятое место.

    Состав — средний. Возьми, например, Соболева с Бакаевым. Они не прибавляют, а усредняются. И так — по многим позициям. К сожалению.

    Я был на нескольких тренировках — видно, что у Витории хороший контакт с командой. Работают все старательно. Но одного старания мало — знаешь, когда порядок бьет класс? Когда класса маловато», — приводит слова Романцева в своем телеграм-канале журналист Сергей Микулик.

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