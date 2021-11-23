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    Альба: В Португалии у нас было много моментов, но мы их не использовали

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    Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    Жорди Альба
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    Жорди Альба

    Напомним, что в первом матче «Бенфика» на своем поле победила каталонцев со счетом 3:0.

    «Мы уверены в себе. Это финал. Мы хотим победить, как и в любой другой игре. Команда мотивирована. В Португалии у нас было много моментов, но мы их не использовали.

    Мы должны помнить об их контратаках, мы хорошо знаем "Бенфику", знаем, что это будет трудный матч.

    Мы должны воспользоваться преимуществом домашнего стадиона с нашими болельщиками и победить», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    «Барселона» с 6 очками идет на 2-м месте в группе Е, у «Бенфики» 4 очка и третье место.

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