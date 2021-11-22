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    Колосков: Карпин был в состоянии аффекта после матча с Хорватией

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Валерия Карпина продолжить работу на посту главного тренера сборной России.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Чтобы всем было понятно: не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина, потому что он подписал контракт с Российским футбольным союзом до конца стыковых матчей. Поэтому о каких-то тренерах рассуждать бессмысленно.

  • Карпин жалеет о словах про отставку
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    • Кто не был в таком состоянии, в каком был Карпин, никогда в жизни не поймет, почему он сделал такое заявление. Ведь после такого поражения человек находится в состоянии аффекта, он не контролирует себя до конца, он в отчаянии, и, конечно, журналистам, зная психологию, не стоило такие вопросы задавать.

    Матч с хорватами стал шоком и для футболистов. Но Карпин понял, что кое-кто прятался от того, чтобы не получить мяч, значит он знает слабые стороны игроков, знает, на кого можно рассчитывать в такой ситуации, а на кого — нет. Он получил бесценный опыт, который ему пригодится. Я считаю, что все закономерно, будем с напряжением ожидать мартовских игр», — приводит слова Колоскова ТАСС.

    Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.

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