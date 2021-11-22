«Дженоа» — «Рома»: счет матча 0:2, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче 13-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на стадионе «Луиджи Феррарис», завершилась со счетом 0:2.

«Волки» вышли вперед на 82-й минуте, когда Генрих Мхитарян прорвался к чужим владениям по центру, сделал пас в штрафную на Феликса Афена-Гьяна, который в касание поразил дальний нижний угол.

В компенсированное арбитром время Афена-Гьян оформил дубль, блестяще пробив с дальней дистанции в верхний угол ворот Сальваторе Сиригу.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Рома 0:2 Гол: 0:1 Felix Afena-Gyan (82') Дженоа: Сальваторе Сиригу, Стефано Сабелли (Паоло Гильоне, 84'), Давиде Бираски (Flavio Bianchi, 84'), Андреа Мазиелло, Johan Vasquez, Andrea Cambiaso, Стефано Стураро (Alexander Buksa, 90'), Милан Бадель (Пабло Гальдамес, 90'), Николо Ровелла, Горан Пандев (Эрнани, 63'), Калеб Экубан Рома: Тэмми Абрахам, Эльдор Шомуродов (Felix Afena-Gyan, 75'), Генрих Мхитарян, Стефан Эль-Шаарави, Жордан Верету, Лоренцо Пеллегрини (Эдоардо Бове, 90'), Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Мараш Кумбула (Крис Смоллинг, 87'), Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Andrea Cambiaso (32'), Жордан Верету (40'), Jose Mourinho (49'), Милан Бадель (54'), Стефано Сабелли (78'), Felix Afena-Gyan (89')

Этот матч стал дебютным для Андрея Шевченко на посту главного тренера генуэзской команды.

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (22 очка), а «Дженоа» — 18-е (9 очков).