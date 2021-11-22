Крыцюк и Азмун не сыграют против «Мальме»

Главный тренер «Зенита»назвал кадровые потери команды перед матчем 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мальме».

«Не сыграют Крицюк и Азмун, оба не прилетели, у обоих есть проблемы. По медицинским показаниям они, к сожалению, не смогут помочь нам завтра.

У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли. Что касается Кузяева — немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Мальме» — «Зенит» запланирован на 23 ноября 23:00 по мск. Прочитать прогноз можно здесь.