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    Крыцюк и Азмун не сыграют против «Мальме»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал кадровые потери команды перед матчем 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мальме».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Не сыграют Крицюк и Азмун, оба не прилетели, у обоих есть проблемы. По медицинским показаниям они, к сожалению, не смогут помочь нам завтра.

    У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли. Что касается Кузяева — немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч «Мальме» — «Зенит» запланирован на 23 ноября 23:00 по мск. Прочитать прогноз можно здесь.

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