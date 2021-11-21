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    «Рубин» вырвал победу у «Сочи»

    «Сочи» — «Рубин»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Рубин» в выездном матче 15-го тура российской Премьер-лиги одолел «Сочи» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 27-й минуте, когда Кристиан Нобоа навесил с углового, а Родригао головой вколотил мяч в ворота.

    Спустя четыре минуты гости отыгрались. Оливер Абильгор отправил мяч в дальний нижний угол ударом с линии штрафной.

    После перерыва команды обменялись удалениями. На 59-й минуте Игорь Юрганов получил красную карточку за фол последней надежды. Еще через пару минут Оливер Абильгор увидел перед собой вторую желтую карточку.

    Казанцы забили победный мяч на 81-й минуте. Андерс Дрейер вошел в штрафную и со средней дистанции выстрелил точно под перекладину.

    В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает третье место (27 очков), а «Рубин» — восьмое (22 очка).

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