«Сочи» — «Рубин»: счет матча 1:2, обзор голов

в выездном матче 15-го тура российской Премьер-лиги одолел— 2:1.

Хозяева открыли счет на 27-й минуте, когда Кристиан Нобоа навесил с углового, а Родригао головой вколотил мяч в ворота.

Спустя четыре минуты гости отыгрались. Оливер Абильгор отправил мяч в дальний нижний угол ударом с линии штрафной.

После перерыва команды обменялись удалениями. На 59-й минуте Игорь Юрганов получил красную карточку за фол последней надежды. Еще через пару минут Оливер Абильгор увидел перед собой вторую желтую карточку.

Казанцы забили победный мяч на 81-й минуте. Андерс Дрейер вошел в штрафную и со средней дистанции выстрелил точно под перекладину.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает третье место (27 очков), а «Рубин» — восьмое (22 очка).