Влахович согласовал контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины»следующим летом перейдет в. Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, сербский футболист уже согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт.

Влахович будет зарабатывать в туринском клубе шесть миллионов евро за сезон.

Ora piovono conferme su tutti i giornali in merito a quanto anticipato 40 gg fa: c’è la #Juventus in pole per Dusan #Vlahovic, che ha scelto di non rinnovare con la #Fiorentina. Operazione per l’estate. Bozza d’intesa per quinquennale da €6M annui. #calciomercato https://t.co/eOeho9auJP