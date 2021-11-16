Бонуччи: Возможно, чемпионство Европы что-то там неосознанно изменило в нас

Защитник сборной Италиивысказался о ничьей с Северной Ирландией (0:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

«Моя первая мысль — март. Больше нечего делать, просто ждите марта с трудным первым матчем и, надеюсь, еще одним через три дня. Нам нужно подзарядить силы, как физические, так и моральные, чтобы заново открыть для себя решимость и радость в нашем футболе, которые были у нас на Евро.

Мы играли в футбол с радостью, а не под давлением что-то доказывать. Возможно, чемпионство Европы что-то там неосознанно изменило в нас. Поздравляем Швейцарию, так как они продолжали делать свое дело, когда казалось, что все в наших руках», — цитирует Бонуччи RAI Sport.

Напомним, что «Скуадра Адзурра» финишировала на втором месте в группе и теперь будет пробиваться на ЧМ-2022 через стыки.