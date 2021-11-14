Ковтун: Модрич будет головной болью для сборной России

Бывший игрок сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Хорватии в отборе ЧМ-2022.

«Многое будет зависеть от первых минут встречи. Нам надо отталкиваться от своей игры, не забывая при этом о сильных сторонах соперника, об индивидуальных качествах ряда игроков сборной Хорватии. С первых минут нельзя психологически попасть под пресс, включая и давление местных болельщиков.

Наверное, Модрич будет главной головной болью для наших футболистов. Как и для любой команды, которая противостоит "Реалу" или сборной Хорватии. Это сильный игрок, который может продемонстрировать мастерство на любом участке поля.

Конечно, наши тренеры детально разберут его игру. Ему не надо давать свободно действовать на нашей половине поля. Это игрок, который может связывать многие позиции. Он всегда исходит от той ситуации, которая в данный момент есть на поле. Стоит ли кого-то к нему прикреплять персонально? Над этим надо думать», — цитирует Ковтуна «Р-Спорт».

Прогноз на матч Хорватия — Россия

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября, начало — в 17:00 по московскому времени.