Фетисов: Хорваты лучше, чем сборная России, по всем показателям

Вячеслав Фетисов Фото: globallookpress.com
«В решающем матче Хорватия — Россия определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватов.
На этот раз они лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома. Иногда это является непомерной ношей для команды.
Нашей же команде надо терпеть и верить в себя. Футболистам российской сборной надо бороться за каждый мяч — в таком случае все будет хорошо», — сказал Фетисов «Чемпионату».