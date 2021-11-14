Фетисов: Хорваты лучше, чем сборная России, по всем показателям

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумыподелился ожиданиями от матча сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

«В решающем матче Хорватия — Россия определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватов.

На этот раз они лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома. Иногда это является непомерной ношей для команды.

Нашей же команде надо терпеть и верить в себя. Футболистам российской сборной надо бороться за каждый мяч — в таком случае все будет хорошо», — сказал Фетисов «Чемпионату».