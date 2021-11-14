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    Фетисов: Хорваты лучше, чем сборная России, по всем показателям

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    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «В решающем матче Хорватия — Россия определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватов.

    На этот раз они лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома. Иногда это является непомерной ношей для команды.

    Нашей же команде надо терпеть и верить в себя. Футболистам российской сборной надо бороться за каждый мяч — в таком случае все будет хорошо», — сказал Фетисов «Чемпионату».

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