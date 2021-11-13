Дания — Фарерские острова: счет матча 3:1, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

Встреча группы F, которая прошла в Копенгагене, завершилась со счетом 3:1.

У победителей по голу забили Андреас Сков Ольсен (18 минута), Якоб Ларсен (63) и Йоаким Мехле (90+3).

Гости ответили точным ударом Клеминта Ольсена (89).

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F Дания — Фарерские острова 3:1 Голы: 1:0 Andreas Skov Olsen (18'), 2:0 Якоб Бруун Ларсен (63'), 2:1 Клеминт Ольсен (89') Дания: Каспер Шмейхель, Йенс Ларсен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Даниэль Васс, Кристиан Нергор (Йенс Йонссон, 80'), Йеспер Линдстрём (Томас Делейни, 57'), Andreas Skov Olsen (Андреас Корнелиус, 68'), Юссуф Поульсен (Андерс Драйер, 68'), Мохаммед Дарами (Якоб Бруун Ларсен, 57') Фарерские острова: Joan Simun Edmundsson (Клеминт Ольсен, 55'), Сольви Ватнхамар (Petur Knudsen, 80'), Якуп Бископстё Андреасен, Гуннар Ватнхамар (Trondur Jensen, 66'), Халлур Ханссен, Вильормур Давидсен, Сонни Наттестад, Hoerdur Askham, Одмар Феро, Рене Йонсен (Хери Чальт Мохр, 80'), Тейтур Гестсон Предупреждения: Рене Йонсен (49'), Гуннар Ватнхамар (58'), Кристиан Нергор (77'), Клеминт Ольсен (90')

В параллельном матче Австрия у себя дома нанесла поражение Израилю — 4:2.

Дубль у австрийцев оформил Луис Шауб (62, 72), по разу отличились Марко Арнаутович (51, с пенальти) и Марсель Забитцер (84).

В составе израильтян точным ударами отметились Нир Биттон (32) и Дор Перец (58).

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F Австрия — Израиль 4:2 Голы: 0:1 Нир Биттон (33'), 1:1 Марко Арнаутович (пенальти) (51'), 1:2 Дор Перец (58'), 2:2 Луис Шауб (62'), 3:2 Луис Шауб (72'), 4:2 Марсель Забитцер (84') Австрия: Даниэль Бахман, Кристофер Триммель, Филипп Линхарт, Мартин Хинтереггер (Александар Драгович, 90'), Давид Алаба, Николас Зайвальд, Алессандро Шёпф (Луис Шауб, 58'), Флориан Гриллич, Марко Грюлль (Андреас Ульмер, 89'), Марсель Забитцер, Марко Арнаутович (Chukwubuike Adamu, 89') Израиль: Мунас Даббур (Liel Abada, 82'), Эран Захави (Шош-Зальман Вайссман, 64'), Нир Биттон, Манор Соломон, Бибрас Натхо (Omri Gendelman, 23'), Дор Перец, Iyad Abu Abaid (Мохаммад Абу Фани, 82'), Сун Менашем, Хатем Абд Эль-Хамид, Элазар Даса, Офир Марсиано Предупреждения: Iyad Abu Abaid (55'), Мартин Хинтереггер (73')

В заключительном туре Шотландия примет Данию, Израиль — Фарерские острова, а Австрия — Молдавию.

Группа F: 1. Дания — 27 очков, 2. Шотландия — 20, 3. Израиль — 13, 4. Австрия — 13, 5. Фарерские острова — 4, 6. Молдавия — 1.