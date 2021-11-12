ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииБез права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии
  • 09:08
    • Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на «Гран-при» Японии
  • 11:29
    • Усачева снялась с Гран-при Японии из-за травмы
  • 10:07
    • Казанский стал комментатором Первого канала
  • 06:06
    • «Оттава» поместила Зайцева в ковид-протокол
  • 05:50
    • Сборная Бразилии одолела Колумбию, Чили благодаря автоголу обыграл Парагвай в отборе ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Герман Ткаченко: Федун, возможно, лучший футбольный президент в России

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне, которого болельщики команды постоянно призывают продать клуб.

    Леонид Федун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Федун

    «Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьезно, я не шучу.

    Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро.

  • Шанс для «Спартака». Арабские шейхи хотят купить главный клуб России
  • Самая приятная новость для болельщиков «Спартака» за последние несколько месяцев
  • 04/11/2021

    • Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия обыграть Швейцарию?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Огорчит ли российская «молодежка» словаков в Химках?
  • Россия U21 — Словакия U21. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли Албания забить на поле Англии?
  • Англия — Албания. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Андорра — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры