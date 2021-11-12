Герман Ткаченко: Федун, возможно, лучший футбольный президент в России

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне, которого болельщики команды постоянно призывают продать клуб.

«Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьезно, я не шучу.

Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро.

Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.