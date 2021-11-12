Герман Ткаченко: Федун, возможно, лучший футбольный президент в России

Леонид Федун Фото: globallookpress.com
«Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьезно, я не шучу.
Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро.
Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.