Кьеллини считает, что в Серии А слишком много команд

Защитник «Ювентуса»высказался о необходимых переменах в Серии А и в футболе в целом.

«На протяжении многих лет мы обсуждали возможность создания турнира по принципу Суперлиги. Футболисты нашего уровня хотят участвовать в матчах соответствующего уровня, а болельщикам тем более необходимо яркое зрелище.

Если взять нынешнюю Серию А, то в ней слишком много команд. Должно быть 18, а то и 16 участников, но это действительно должны быть конкурентоспособные коллективы. И от уменьшения "проходных" матчей в чемпионате не только повысится его уровень, но и освободится место для матчей европейского уровня.

Футбол в Европе уже достиг точки невозврата. Игроки и клубы должны объединяться. Я, например, мечтаю когда-нибудь поиграть в США. Мне там нравится организация: в каждом виде спорта есть своя Суперлига и лиги рангом ниже.

Футбол не стоит на месте. Можно сколько угодно ратовать за отмену ВАР, вернуть пас вратарю, отменить офсайд, говоря о романтике футбола. Но некоторые изменения назрели, и противиться им нет смысла», — цитирует Кьеллини DAZN.