Гендиректор «Химок» рассказал, когда клуб закроет долги перед футболистами

Генеральный директор «Химок»заявил, что клуб планирует выплатить долги футболистам до конца текущего года.

Ранее в СМИ сообщали, что руководство подмосковной команды задерживает выплату зарплат игрокам.

«Я рад, что пресса интересуется работой футбольного клуба "Химки". Пока результаты, к сожалению, неудовлетворительные, хотя подбор игроков очень хороший.

Нужно хорошо тренироваться и достойно играть. Будем 10 дней готовиться к игре с ЦСКА, сыграем 14 числа контрольный матч с "Крыльями", турнирную ситуацию обязательно исправим.

Что касается финансирования, то оно выросло в разы по сравнению с прошлым и, тем более, позапрошлым сезоном.

Городской округ и область такое финансирование не могут обеспечить, поэтому привлекли партнеров, "Хотьковский автомост" и "Самолет".

Эти кампании оплачивают и оплатят расходы. Задача по прошлому сезону перевыполнена, возникли большие расходы, которые постепенно закрываем.

По текущей зарплате задержка два месяца, которая постепенно гаситься. До конца года долгов не будет. Будем играть и выигрывать. Турнирные задачи никто не снимал», — сказал Анохин «Матч ТВ».

После 14 проведенных матчей «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковная команда на выезде сыграет с ЦСКА. Эта встреча состоится 21 ноября.