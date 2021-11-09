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    Гендиректор «Химок» рассказал, когда клуб закроет долги перед футболистами

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    Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин заявил, что клуб планирует выплатить долги футболистам до конца текущего года.

    «Химки»
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    «Химки»

    Ранее в СМИ сообщали, что руководство подмосковной команды задерживает выплату зарплат игрокам.

    «Я рад, что пресса интересуется работой футбольного клуба "Химки". Пока результаты, к сожалению, неудовлетворительные, хотя подбор игроков очень хороший.

    Нужно хорошо тренироваться и достойно играть. Будем 10 дней готовиться к игре с ЦСКА, сыграем 14 числа контрольный матч с "Крыльями", турнирную ситуацию обязательно исправим.

    Что касается финансирования, то оно выросло в разы по сравнению с прошлым и, тем более, позапрошлым сезоном.

    Городской округ и область такое финансирование не могут обеспечить, поэтому привлекли партнеров, "Хотьковский автомост" и "Самолет".

    Эти кампании оплачивают и оплатят расходы. Задача по прошлому сезону перевыполнена, возникли большие расходы, которые постепенно закрываем.

    По текущей зарплате задержка два месяца, которая постепенно гаситься. До конца года долгов не будет. Будем играть и выигрывать. Турнирные задачи никто не снимал», — сказал Анохин «Матч ТВ».

    После 14 проведенных матчей «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковная команда на выезде сыграет с ЦСКА. Эта встреча состоится 21 ноября.

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