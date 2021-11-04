Гисдоль: Ситуация «Локомотива» с составом не идеальна

Главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящей игры группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

«Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что в Турции мы сможем заработать очки. В идеале — выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы.

Наша ситуация с составом не идеальна, но есть позитивные изменения, подвижки в этом направлении. Это то, что касается игроков в моем распоряжении. Соглашусь, что где-то нам не хватило свежести, не хватило игроков, готовых выйти, были травмированные. Мы не могли так активно делать замены, как это делал наш соперник. В Турции у нас все игроки будут биться на сто процентов, от первой и до последней минуты, физически все будут готовы.

Как вы правильно заметили, мы сейчас немного перевернули ситуацию, нам хватает сил. В российском чемпионате мы решаем игры на последних минутах. Поэтому, что касается свежести, энергии и заряда на игру, то выйдут именно те игроки, которые проведут полноценный матч на протяжении всех девяноста минут», — цитирует Гисдоля пресс-служба «железнодорожников».

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Локомотив»

Игра «Локомотива» и « Галатасарая» состоится сегодня, 4 ноября, в Стамбуле. Начало — в 20:45 по московскому времени.