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    Гисдоль: Ситуация «Локомотива» с составом не идеальна

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    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от предстоящей игры группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    «Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что в Турции мы сможем заработать очки. В идеале — выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы.

    Наша ситуация с составом не идеальна, но есть позитивные изменения, подвижки в этом направлении. Это то, что касается игроков в моем распоряжении. Соглашусь, что где-то нам не хватило свежести, не хватило игроков, готовых выйти, были травмированные. Мы не могли так активно делать замены, как это делал наш соперник. В Турции у нас все игроки будут биться на сто процентов, от первой и до последней минуты, физически все будут готовы.

    Как вы правильно заметили, мы сейчас немного перевернули ситуацию, нам хватает сил. В российском чемпионате мы решаем игры на последних минутах. Поэтому, что касается свежести, энергии и заряда на игру, то выйдут именно те игроки, которые проведут полноценный матч на протяжении всех девяноста минут», — цитирует Гисдоля пресс-служба «железнодорожников».

    Прогноз на матч «Галатасарай» — «Локомотив»

    Игра «Локомотива» и « Галатасарая» состоится сегодня, 4 ноября, в Стамбуле. Начало — в 20:45 по московскому времени.

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