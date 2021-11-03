Бистрович: «Сочи» очень хорошо смотрится последние год-два

Полузащитник ЦСКАподелился мнением о следующем сопернике в Кубке России.

В соперники «армейцам» по 1/8 финала достался «Сочи».

«Любопытно получилось, через несколько дней нам играть в гостях против "Сочи" в чемпионате, и жеребьевка повторила этот матч следующей весной.

Соперник очень хорошо смотрится последние год-два, находится в верхней части таблицы, пробился в еврокубки. В нынешнем чемпионате "Сочи" тоже выглядит здорово. Но и у нас сильная команда, думаю, что есть много шансов победить и пройти весной дальше.

Все будет зависеть от формы команд, от многих факторов, но Кубок России — значимый турнир, и мы настроены выступить в нем как можно лучше», — приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА.