«Тоттенхэм» попытается назначить Конте главным тренером

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси»может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Серьезный интерес к итальянскому специалисту проявляет «Тоттенхэм», сообщает известный журналист Николо Скира.

Отмечается, что Конте ответит согласием только в том случае, если «Тоттенхэм» предложит ему трехлетний контракт на 45 миллионов евро и даст гарантии, что зимой у него будет возможность пригласить трех-четырех футболистов.

