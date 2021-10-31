«Монпелье» обыграл «Нант», «Ренн» сыграл вничью с «Труа»

В матче 12-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Победу хозяевам поля принесли голы полузащитника Флорана Молле (64-я минута) и нападающего Элье Ваи (71).

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Нант 2:0 Голы: 1:0 Флоран Молле (64'), 2:0 Элье Ваи (71') Монпелье: Йонас Омлин, Арно Суке (Саломон Самбья, 79'), Максим Эстеве, Мамаду Сако, Михайло Ристич, Жордан Ферри, Жорис Шотар, Флоран Молле (Nicholas Gioacchini, 79'), Тежи Саванье, Стефи Мавидиди, Валер Жермен (Элье Ваи, 60') Нант: Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон, Роли Перейра де Са (Калифа Кулибали, 68'), Маркус Режис Коко (Рено Эмон, 68'), Педро Чиривелья (Самуэль Мутуссами, 77'), Андрей Жиротто, Шарль Траоре, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Деннис Аппиа, Альбан Лафон Предупреждения: Деннис Аппиа (35'), Тежи Саванье (37'), Мамаду Сако (42'), Шарль Траоре (44'), Николя Паллуа (73'), Андрей Жиротто (90'), Жордан Ферри (90 + 4'), Жан-Шарль Кастеллетто (90 + 4')

«Монпелье» набрал 16 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» с 17 очками опустился на десятую строчку.

7 ноября «Нант» примет «Страсбур», а «Монпелье» проведет выездной матч против «Ниццы».

Календарь и таблица Лиги 1

В параллельном матче отчетного тура «Ренн» на выезде сыграл вничью с «Труа» — 2:2.

В составе гостей по голу забили Наиф Агуэрд и Мартен Террье. За хозяев отличились Адиль Рами и Тристан Дингом.

Футбол. Франция. Лига 1 Труа — Ренн 2:2 Голы: 0:1 Наиф Агер (9'), 1:1 Адиль Рами (38'), 2:1 Тристан Денгоме (40'), 2:2 Мартен Терье (81') Труа: Готье Галлон, Исса Каборе (Nassim Chadli, 82'), Адиль Рами, Жимми Жиродон, Yoann Salmier, Жулиан Бьянкон, Роминиг Куаме, Ксавье Шавалерен, Тристан Денгоме (Юссуф Коне, 54'), Мама Бальде (Hyun-Jun Suk, 71'), Рено Рипар (Brandon Domingues, 83') Ренн: Мартен Терье, Гаэтан Лаборде, Камал Дин Сулемана (Ловро Майер, 63'), Флавьен Тэт, Батист Сантамария (Серу Гирасси, 69'), Бенжамен Буриго, Биргер Мелинг (Адриен Трюффер, 69'), Наиф Агер, Варме Омари, Амари Траоре, Альфред Гомис Предупреждение: Камал Дин Сулемана (31')

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ренн» занимает 5-е место, набрав 19 очков в 12 матчах. «Труа» идет на 14-й строчке: 13 очков после 12 игр.

Все прогнозы на Лигу 1

В других матчах «Страсбур» разгромил «Лорьян» (4:0) и поднялся на 7-е место в турнирной таблице (17 очков).

«Бордо» победил «Реймс» благодаря пенальти на последней минуте (3:2), заняв 16- строчку. Следующим соперником команды Гарсии Оскара станет «Монако», а клуб из Бордо примет «ПСЖ».