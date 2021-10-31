ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жерар ПикеВремя Пике в «Барсе» подошло к концу. Одна ошибка обороны вновь стоила победы
  • 16:26
    • Дубль Корреа позволил «Интеру» обыграть «Удинезе»
  • 16:11
    • Вратарь «Спартака» приостановил игровую карьеру
  • 18:23
    • Дубль Кассьеры позволил «Сочи» обыграть «Арсенал»
  • 18:07
    • «Химки» — «Урал»: Глушаков выйдет с первых минут
  • 15:50
    • Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Ахматом»
    Все новости спорта

    «Монпелье» обыграл «Нант», «Ренн» сыграл вничью с «Труа»

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монпелье Нант Ренн Труа Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 12-го тура чемпионата Франции «Монпелье» одержал домашнюю победу над «Нантом» со счетом 2:0.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Победу хозяевам поля принесли голы полузащитника Флорана Молле (64-я минута) и нападающего Элье Ваи (71).

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Нант 2:0
    Голы: 1:0 Флоран Молле (64'), 2:0 Элье Ваи (71') Монпелье: Йонас Омлин, Арно Суке (Саломон Самбья, 79'), Максим Эстеве, Мамаду Сако, Михайло Ристич, Жордан Ферри, Жорис Шотар, Флоран Молле (Nicholas Gioacchini, 79'), Тежи Саванье, Стефи Мавидиди, Валер Жермен (Элье Ваи, 60') Нант: Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон, Роли Перейра де Са (Калифа Кулибали, 68'), Маркус Режис Коко (Рено Эмон, 68'), Педро Чиривелья (Самуэль Мутуссами, 77'), Андрей Жиротто, Шарль Траоре, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Деннис Аппиа, Альбан Лафон Предупреждения: Деннис Аппиа (35'), Тежи Саванье (37'), Мамаду Сако (42'), Шарль Траоре (44'), Николя Паллуа (73'), Андрей Жиротто (90'), Жордан Ферри (90 + 4'), Жан-Шарль Кастеллетто (90 + 4')

    «Монпелье» набрал 16 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» с 17 очками опустился на десятую строчку.

    7 ноября «Нант» примет «Страсбур», а «Монпелье» проведет выездной матч против «Ниццы».

    Календарь и таблица Лиги 1

    В параллельном матче отчетного тура «Ренн» на выезде сыграл вничью с «Труа» — 2:2.

    В составе гостей по голу забили Наиф Агуэрд и Мартен Террье. За хозяев отличились Адиль Рами и Тристан Дингом.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Труа — Ренн 2:2
    Голы: 0:1 Наиф Агер (9'), 1:1 Адиль Рами (38'), 2:1 Тристан Денгоме (40'), 2:2 Мартен Терье (81') Труа: Готье Галлон, Исса Каборе (Nassim Chadli, 82'), Адиль Рами, Жимми Жиродон, Yoann Salmier, Жулиан Бьянкон, Роминиг Куаме, Ксавье Шавалерен, Тристан Денгоме (Юссуф Коне, 54'), Мама Бальде (Hyun-Jun Suk, 71'), Рено Рипар (Brandon Domingues, 83') Ренн: Мартен Терье, Гаэтан Лаборде, Камал Дин Сулемана (Ловро Майер, 63'), Флавьен Тэт, Батист Сантамария (Серу Гирасси, 69'), Бенжамен Буриго, Биргер Мелинг (Адриен Трюффер, 69'), Наиф Агер, Варме Омари, Амари Траоре, Альфред Гомис Предупреждение: Камал Дин Сулемана (31')

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Ренн» занимает 5-е место, набрав 19 очков в 12 матчах. «Труа» идет на 14-й строчке: 13 очков после 12 игр.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В других матчах «Страсбур» разгромил «Лорьян» (4:0) и поднялся на 7-е место в турнирной таблице (17 очков).

    «Бордо» победил «Реймс» благодаря пенальти на последней минуте (3:2), заняв 16- строчку. Следующим соперником команды Гарсии Оскара станет «Монако», а клуб из Бордо примет «ПСЖ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» остановить «Милан»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Останется ли «Реал Сосьедад» лидером после дерби?
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Атлетико» выиграть у «Бетиса»?
  • «Атлетико» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.24
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салернитана — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры