Ракицкий призвал «Зенит» расслабиться в игре с «Ювентусом»

Защитник «Зенита»прокомментировал домашнее поражении от «Ювентуса» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от выездной игры.

«Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло — и все. Ментальность. Если это убрать, все получится.

У нас есть техничные бразильцы, Артем Дзюба хорошо играет головой, Азмун бегает, защитники вроде ничего. Опорники — я же говорю: за Барриосом все следят. Хорошая команда! Надо ментально расслабиться, мне кажется, и все.

Для нас все решится в Турине. Если выиграем, шанс будет занять второе место. Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам ­терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем — они побегут отыгрываться, мы им еще забьем», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».