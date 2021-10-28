Ракицкий призвал «Зенит» расслабиться в игре с «Ювентусом»

Ярослав Ракицкий Фото: globallookpress.com
«Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло — и все. Ментальность. Если это убрать, все получится.
У нас есть техничные бразильцы, Артем Дзюба хорошо играет головой, Азмун бегает, защитники вроде ничего. Опорники — я же говорю: за Барриосом все следят. Хорошая команда! Надо ментально расслабиться, мне кажется, и все.
Для нас все решится в Турине. Если выиграем, шанс будет занять второе место. Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем — они побегут отыгрываться, мы им еще забьем», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».