Пиоли: «Милан» ошибся, решив, что игра окончена при 2:0

Главный тренер «Милана»прокомментировал победу над «Болоньей» (4:2) в матче 9-го тура Серии А.

«Нам было тяжело, мы совершили ошибку, посчитав, что игра окончена, когда играли в большинстве и вели 2:0. Когда ты бросаешь играть, случиться может что угодно. К счастью, мы нашли в себе силы снова начать играть и добиться победы.

То, что соперник остался вдевятером, повлияло на нас, мы действовали слишком несдержанно. И когда Ибрагимович и Жиру стали играть вместе, мы сбились на безадресные навесы.

Мы должны были контролировать игру, когда вели в счете, но мы неправильно подошли к делу. Но за счет характера мы пошли вперед, за победой, мы верили в себя до конца.

Это очень важная победа. Мы знаем, что после Лиги чемпионов тяжело играть против команд, готовившихся к матчу целую неделю, но мы вынесем урок из этого», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

«Милан» остается на втором месте с 22 очками. «Болонья» идет на восьмой позиции (12).