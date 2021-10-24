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    Пиоли: «Милан» ошибся, решив, что игра окончена при 2:0

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Болоньей» (4:2) в матче 9-го тура Серии А.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Нам было тяжело, мы совершили ошибку, посчитав, что игра окончена, когда играли в большинстве и вели 2:0. Когда ты бросаешь играть, случиться может что угодно. К счастью, мы нашли в себе силы снова начать играть и добиться победы.

    То, что соперник остался вдевятером, повлияло на нас, мы действовали слишком несдержанно. И когда Ибрагимович и Жиру стали играть вместе, мы сбились на безадресные навесы.

    Мы должны были контролировать игру, когда вели в счете, но мы неправильно подошли к делу. Но за счет характера мы пошли вперед, за победой, мы верили в себя до конца.

    Это очень важная победа. Мы знаем, что после Лиги чемпионов тяжело играть против команд, готовившихся к матчу целую неделю, но мы вынесем урок из этого», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

    «Милан» остается на втором месте с 22 очками. «Болонья» идет на восьмой позиции (12).

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