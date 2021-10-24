«Кельн» — «Байер»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св выездном матче девятого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Райн-Энерги», завершилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед уже на 15-й минуте благодаря голу Патрика Шика. Еще через две минуты Карим Беллараби удвоил преимущество «аптекарей».

«Козлы» сократили отставание на 63-й минуте усилиями Антони Модеста. Он же на 82-й минуте оформил дубль, восстановив паритет.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Байер 1:2 Голы: 0:1 Патрик Шик (15'), 0:2 Карим Беллараби (17'), 1:2 Антони Модест (63'), 2:2 Антони Модест (82') Кёльн: Тимо Хорн, Бенно Шмиц (Кингсли Шиндлер, 79'), Лука Килиан, Рафаэль Кцихос, Йонас Хектор, Деян Любичич, Салих Озкан, Ондрей Дуда (Себастьян Андерссон, 77'), Флориан Кайнц (Ян Тильман, 79'), Антони Модест, Марк Ут Байер: Патрик Шик, Мусса Диаби (Эдмон Тапсоба, 77'), Флориан Вирц (Эксекиэль Паласиос, 77'), Карим Беллараби (Амин Адли, 36'), Керем Демирбай, Роберт Андрих, Piero Hincapie (Митчел Баккер, 46'), Жонатан Та, Одилон Коссуну, Жереми Фримпонг, Лукаш Градецки Предупреждения: Марк Ут (36'), Керем Демирбай (43'), Мусса Диаби (65')

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» занимает четвертое место (17 очков), а «Кельн» — восьмое (13 очков).