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    Дубль Фодена позволил «Ман Сити» разгромить «Брайтон»

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет 1:4, обзор голов

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    В матче 9 тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Брайтон» со счетом 4:1.

    Фил Фоден
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    Фил Фоден

    В составе «горожан» дубль сделал полузащитник Фил Фоден. Голы Рияда Мареза и Илкая Гюндогана позволили «Сити» выиграть с крупным счетом.

    За «Брайтон» забитым мячом отметился Алексис Макаллистер.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити 1:4
    Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (13'), 0:2 Филип Фоден (28'), 0:3 Филип Фоден (31'), 1:3 Алексис Мак Аллистер (пенальти) (81') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Льюис Данк, Дэниел Бёрн (Тарик Лампти, 57'), Марк Кукурелья, Соломон Марч, Паскаль Гросс (Алексис Мак Аллистер, 72'), Адам Лаллана, Якуб Модер, Леандро Троссард, Ниль Мопе (Энок Мвепу, 58') Манчестер Сити: Джек Грилиш (Кевин Де Брёйне, 77'), Филип Фоден, Габриэл Жезус (Рияд Марез, 87'), Илкай Гюндоган (Фернандиньо, 75'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Кайл Уолкер (22'), Жоау Канселу (60'), Якуб Модер (63'), Адам Лаллана (70'), Эдерсон Мораес (84')

    «Шейхи» набрали 20 очков и сейчас занимают 2 место в таблице АПЛ. «Брайтон», несмотря на поражение, остался на 4 месте, имея 15 баллов.

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