УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Пресс-служба УЕФА определила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам 3-го тура группового этапа.

За награду поборются нападающие Лоренцо Инсинье («Наполи») и Токо Экамби («Лион»), защитник Исса Диоп («Вест Хэм»), а также форвард «Лестера» Патсон Дака.

Who are you voting for? 🤷

⭐️ Lorenzo Insigne

⭐️ Issa Diop

⭐️ Patson Daka

⭐️ Karl Toko Ekambi@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL