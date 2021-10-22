УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Патсон Дака Фото: globallookpress.com
За награду поборются нападающие Лоренцо Инсинье («Наполи») и Токо Экамби («Лион»), защитник Исса Диоп («Вест Хэм»), а также форвард «Лестера» Патсон Дака.
Who are you voting for? 🤷— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021
⭐️ Lorenzo Insigne
⭐️ Issa Diop
⭐️ Patson Daka
⭐️ Karl Toko Ekambi@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Напомним, Дака оформил покер в матче против московского «Спартака» (4:3), Инсинье отметился голом и результативной передачей в матче с «Легией» (3:0), Диоп забил мяч в ворота «Генка» (3:0), а Экамби сделал дубль и отдал голевой пас в игре против пражской «Спарты» (4:3).