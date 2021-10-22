Генич: «Локомотив» напоминает элитные квадраты в дорогом московском ЖК

«Локомотив напоминает элитные квадраты в дорогом московском ЖК. Риелтор тебе рассказывает и показывает проект, говорит: "Здесь будет элитное жилье, красивая ванная, будуар, спальня, гардеробная… Приходите через пару лет, и увидите, как все будет прекрасно". Но пока красоты никакой — только голые стены и элитные дорогущие квадратные метры, не более того.
"Локо" сам себя сжигает в первом тайме агрессивным прессингом, хотя совершенно не готов поддерживать высокий темп весь матч, не обладает ресурсом усилить игру со скамейки. Те, кто ругают скамейку "Спартака" — посмотрите на "Локомотив", где два молодых вратаря, защитники Ненахов и Сильянов, оборонительные хавы Бабкин и Куликов, юный Петров и Рыбчинский. Выходит Живоглядов. Как играть на таком уровне? Для РПЛ этого хватает, для Европы — нет.
Проект очень сырой. Хотя безнадеги нет, мне нравится движение, виден настрой, но возможности на этом этапе не совпадают с желанием», — приводит слова Генича «Матч ТВ».
«Локомотив» занимает последнее место в группе. В трех матчах «железнодорожники» набрали одно очко.