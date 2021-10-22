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    Генич: «Локомотив» напоминает элитные квадраты в дорогом московском ЖК

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    Известный комментатор Константин Генич оценил игру «Локомотива» в домашнем матче против «Галатасарая» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    «Локомотив» занимает последнее место в группе ЛЕ
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    «Локомотив» занимает последнее место в группе ЛЕ

    «Локомотив напоминает элитные квадраты в дорогом московском ЖК. Риелтор тебе рассказывает и показывает проект, говорит: "Здесь будет элитное жилье, красивая ванная, будуар, спальня, гардеробная… Приходите через пару лет, и увидите, как все будет прекрасно". Но пока красоты никакой — только голые стены и элитные дорогущие квадратные метры, не более того.

    "Локо" сам себя сжигает в первом тайме агрессивным прессингом, хотя совершенно не готов поддерживать высокий темп весь матч, не обладает ресурсом усилить игру со скамейки. Те, кто ругают скамейку "Спартака" — посмотрите на "Локомотив", где два молодых вратаря, защитники Ненахов и Сильянов, оборонительные хавы Бабкин и Куликов, юный Петров и Рыбчинский. Выходит Живоглядов. Как играть на таком уровне? Для РПЛ этого хватает, для Европы — нет.

    По игре я не вижу у "Локомотива" перспектив даже в борьбе за 3-е место и переход в Лигу конференций. Какие-то очки можно зацепить в оставшихся матчах, но вряд ли их хватит. Я бы мог сказать, что игроки "Локо" получают полезный опыт на будущее, что они смотрелись достойно, бились с "Марселем", имели шансы с "Галатасараем", но это неправильный акцент. У "Локомотива" ведь на самом деле вовсе и не молодая команда: Керк, Баринов, Смолов, Пабло, Едвай, Жемалетдинов, Гилерме, Рыбусь… По стратегии "Локо" должен стать чемпионом через три года, но у меня пока сдержанное отношение.

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    • Проект очень сырой. Хотя безнадеги нет, мне нравится движение, виден настрой, но возможности на этом этапе не совпадают с желанием», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает последнее место в группе. В трех матчах «железнодорожники» набрали одно очко.

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