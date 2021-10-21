«Витесс» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

Лондонскийпотерпел выездное поражение от(0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в группе G.

Победу голландскому клубу принес гол Максимилиана Виттека на 78-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Группа G Витесс — Тоттенхэм 1:0 Гол: 1:0 Максимилиан Виттек (78') Витесс: Маркус Шуберт, Данило Дуки, Рихедли Базур, Якоб Расмуссен, Элазар Даса, Матуш Беро, Сондре Тронстад, Максимилиан Виттек (Томаш Гаек, 87'), Николай Баден (Томас Бёйтинк, 85'), Уссама Дарфалу, Луа Опенда (Доминик Ороз, 90') Тоттенхэм: Дейн Скарлетт (Dilan Markanday, 75'), Стивен Бергвейн, Деле Алли, Бриан Хиль, Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Бен Дэвис, Джо Родон, Давинсон Санчес, Джафет Танганга, Пьерлуиджи Голлини Предупреждения: Матуш Беро (13'), Стивен Бергвейн (41'), Давинсон Санчес (72'), Дейн Скарлетт (74'), Гарри Уинкс (80'), Максимилиан Виттек (81'), Томас Бёйтинк (90')

В другом матче группы G словенская «Мура» уступила на своем поле французскому «Ренну» — 1:2.

На 17-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Серу Гирасси.

Спустя три минуты нападающий Митя Лотрич сумел сравнять счет, но гол Гаэтана Лаборде на 41-й минуте принес победу французам.

Футбол. Лига конференций. Группа G Мура — Ренн 1:2 Голы: 0:1 Серу Гирасси (пенальти) (17'), 1:1 Митя Лотрич (20'), 1:2 Гаэтан Лаборде (41') Мура: Матко Обрадович, Жан Карничник, Matic Marusko, Ян Горенц, Жига Коус, Nik Lorbek (Samsondin Ouro, 72'), Томи Хорват (Михаэл Клепач, 87'), Клемен Штурм, Klemen Pucko (Станиша Мандич, 72'), Митя Лотрич (Amadej Marosa, 80'), Nardin Mulahusejnovic (Kai Cipot, 87') Ренн: Гаэтан Лаборде (Лоранс Ассиньон, 77'), Серу Гирасси (Лесли Угочукву, 87'), Камал Дин Сулемана (Мартен Терье, 46'), Флавьен Тэт (Ловро Майер, 63'), Батист Сантамария, Бенжамен Буриго (Loum Tchaouna, 63'), Адриен Трюффер, Наиф Агер, Варме Омари, Амари Траоре, Альфред Гомис Предупреждения: Loum Tchaouna (88'), Matic Marusko (90 + 4')

В турнирной таблице группы G лидирует «Ренн» — 7 очков. У «Витесса» 6 очков и вторая позиция. «Тоттенхэм» с 4 очками расположился на третьей строчке. У «Муры» 0 набранных очков и последнее место в группе.

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В матче группы Н азербайджанский «Карабах» победил на своем поле казахстанский «Кайрат» со счетом 2:1.

На 19-й минуте Хосе Канте реализовал пенальти в ворота хозяев. Отыгрался «Карабах» только на 79-й минуте благодаря голу Рамиля Шейдаева.

А в компенсированное время Аббас Гусейнов принес хозяевам победу.