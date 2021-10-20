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    Витория прокомментировал поражение от «Лестера»

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы от «Лестера» (3:4).

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Игра была очень качественная, на уровне Лиги Европы. То, что мы забили в первом тайме два гола, — это очень хороший показатель для команды. Но мы столкнулись с сильным соперником, который воспользовался нашими ошибками. Можем сказать, что это была очень качественная игра и мы получили опыт, который используем. Мы забили три гола дома, способны забить больше.

    Можно ли сказать, что оборона не справилась только с одним человеком? Мне хочется повторить, что "Лестер" — достойный соперник. То, что Дака выходил на поле, означает, что "Лестер" пользовался теми ошибками, которые были. У них очень быстрые контратаки. У них очень быстро принимаются решения. Это качественная команда. Но здесь нельзя сказать, что оборона сыграла плохо. Это была хорошая игра. В конце концов это не проигрыш 0:10», — сказал Витория в эфире «Матч Премьер».

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