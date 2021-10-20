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    Почеттино: ПСЖ в матче с «РБ Лейпциг» показал характер

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (3:2).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Непростой матч, но мы рады этим трем очкам. Было очень важно победить и выйти в лидеры. Соперник показал хороший футбол, но мы заслужили этот результат.

    Когда счет стал 1:2, моя команда показала характер, как и на протяжении всего сезона. Мы знаем, в каких аспектах нужно прибавить, и со временем мы это сделаем. Но, считаю, сейчас надо отдать должное футболистам, которые сегодня сыграли очень хорошо», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

    ПСЖ возглавил группу А с семью очками после трех игр, обойдя «Манчестер Сити». «РБ Лейпциг» потерпел третье поражение подряд и идет последним.

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