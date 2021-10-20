Почеттино: ПСЖ в матче с «РБ Лейпциг» показал характер

Главный тренер ПСЖпрокомментировал победу над «РБ Лейпциг» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (3:2).

«Непростой матч, но мы рады этим трем очкам. Было очень важно победить и выйти в лидеры. Соперник показал хороший футбол, но мы заслужили этот результат.

Когда счет стал 1:2, моя команда показала характер, как и на протяжении всего сезона. Мы знаем, в каких аспектах нужно прибавить, и со временем мы это сделаем. Но, считаю, сейчас надо отдать должное футболистам, которые сегодня сыграли очень хорошо», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

ПСЖ возглавил группу А с семью очками после трех игр, обойдя «Манчестер Сити». «РБ Лейпциг» потерпел третье поражение подряд и идет последним.