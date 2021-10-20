МЮ победил «Аталанту», отыгравшись с 0:2

Стали известны результаты матчей Лиги чемпионов в группе F.

«Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 победил «Аталанту», проигрывая по ходу встречи 0:2.

В первом тайме гости ушли в отрыв после голов Марио Пашалича и Мериха Демираля.

«Манкунианцы» отыгрались во второй половине. Размочил счет Маркус Рэшфорд. Второй гол отыграл Харри Магуайр, а победный мяч забил Криштиану Роналду после удачного навеса Люка Шоу.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Манчестер Юнайтед — Аталанта 3:2 Голы: 0:1 Марио Пашалич (15'), 0:2 Мерих Демирал (29'), 1:2 Маркус Рашфорд (53'), 2:2 Гарри Магуайр (75'), 3:2 Криштиану Роналду (81') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Скотт МакТоминай (Поль Погба, 67'), Фред (Неманья Матич, 88'), Мэйсон Гринвуд (Джейдон Санчо, 73'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Эдинсон Кавани, 67'), Криштиану Роналду Аталанта: Луис Мурьель (Дуван Сапата, 56'), Йосип Иличич (Алексей Миранчук, 68'), Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 68'), Йоаким Мехле, Ремо Фройлер, Теун Коопмейнерс (Джузеппе Пеццелла, 81'), Давиде Дзаппакоста, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал (Маттео Ловато, 46'), Мартен де Рон, Хуан Муссо Предупреждения: Маттео Ловато (55'), Марио Пашалич (57'), Мартен де Рон (57'), Люк Шоу (64'), Хосе Луис Паломино (80'), Неманья Матич (90 + 3'), Эдинсон Кавани (90 + 5')

После этой победы МЮ набирает 6 очков и выходит на первое место в группе. У «Аталанты» 4 пункта и второе место.

В другом поединке «Вильярреал» победил «Янг Бойз» со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Ереми Пино, Херард Морено, Альберто Морено и Самуэль Чуквуезе.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Янг Бойз — Вильярреал 1:4 Голы: 0:1 Йереми Пино (6'), 0:2 Херар Морено (16'), 1:2 Мешак Элия (77'), 1:3 Альберто Морено (88') Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Николас Нгамале, Мохамед Али Камара, Сандро Лаупер, Жордан Лефор (Сильван Хефти, 62'), Улиссес Гарсия, Михел Эбишер, Кристофер Мартинс (Фабиан Ридер, 70'), Кристиан Фасснахт (Феликс Мамбимби, 90'), Теосон Жордан Сьебатшё (Вилфрид Канга Ака, 70'), Мешак Элия Вильярреал: Arnaut Danjuma (Самуэль Чуквезе, 90'), Херар Морено, Йереми Пино (Мойсес Гомес, 89'), Франсис Коклен (Альберто Морено, 69'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Альфонсо Педраса, Пау Торрес, Рауль Альбиоль (Айсса Манди, 83'), Хуан Фойт, Херонимо Рульи Предупреждения: Михел Эбишер (45'), Херонимо Рульи (87')

«Вильярреал» имеет 4 пункта и занимает третье место. У «Янг Бойз» 3 очка. Клбу на последней позиции в группе.