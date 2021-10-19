Вернидуб назвал Суперлигу глупой идеей

Главный тренер молдавского «Шерифа»заявил, что отрицательно относится к идее создания европейской Суперлиги.

«Это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем тем, кто этого заслуживает. Суперлига отдает предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты.

Я понимаю их интересы, но это противоречит спортивным ценностям. Настоящие награды должны получать те, кто их заслуживает. Футбол — это не только элита», — приводит слова Вернидуба Tuttomercatoweb.

Напомним, что Европейская Суперлига планировалась как аналог Лиги чемпионов, создателем которой является УЕФА. В новом турнире должны были принимать участие 20 топ-клубом Старого Света. 15 из них имели бы постоянную прописку в Суперлиги, а еще пять отбирались бы путем квалификации.