«Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг»: счет матча 3:2, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, когда Килиан Мбаппе убежал к штрафной от центра поля и, финтом уйдя в сторону от Вилли Орбана, точно пробил в левый нижний угол.
«Быки» сравняли счет на 28-й минуте. Анхелиньо с фланга вошел в штрафную и прострелил к дальней штанге, где Андре Силва уверенно сыграл в касание на добивании.
На 56-й минуте уже гости вырвались вперед. Анхелиньо выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу ворот соперника, откуда Норди Мукиеле выполнил удар с пары метров в сетку.
Парижане организовали ответ на 68-й минуте. Мбаппе на скорости ворвался в штрафную и сделал зрячий пас в центр на Лионеля Месси, который пробил в дальний угол и попал в штангу, но сам же подоспел на добивание.
На 75-й минуте Месси сделал дубль благодаря пенальти, который заработал Мбаппе.
А перед финальным свистком свой пенальти не реализовал Мбаппе, пробив значительно выше ворот.
3 ноября «РБ Лейпциг» примет «Пари Сен-Жермен», а «Манчестер Сити» — «Брюгге».
Группа А: 1. «Пари Сен-Жермен» — 7 очков, 2. «Манчестер Сити» — 6, 3. «Брюгге» — 4, 4. «РБ Лейпциг» — 0.