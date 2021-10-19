«Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг»: счет матча 3:2, обзор голов

в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов одолел— 3:2.

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, когда Килиан Мбаппе убежал к штрафной от центра поля и, финтом уйдя в сторону от Вилли Орбана, точно пробил в левый нижний угол.

«Быки» сравняли счет на 28-й минуте. Анхелиньо с фланга вошел в штрафную и прострелил к дальней штанге, где Андре Силва уверенно сыграл в касание на добивании.

На 56-й минуте уже гости вырвались вперед. Анхелиньо выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу ворот соперника, откуда Норди Мукиеле выполнил удар с пары метров в сетку.

Парижане организовали ответ на 68-й минуте. Мбаппе на скорости ворвался в штрафную и сделал зрячий пас в центр на Лионеля Месси, который пробил в дальний угол и попал в штангу, но сам же подоспел на добивание.

На 75-й минуте Месси сделал дубль благодаря пенальти, который заработал Мбаппе.

А перед финальным свистком свой пенальти не реализовал Мбаппе, пробив значительно выше ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A ПСЖ — РБ Лейпциг 3:2 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (9'), 1:1 Андре Силва (28'), 1:2 Норди Мукиэле (57'), 2:2 Лионель Месси (67'), 3:2 Лионель Месси (пенальти) (74') ПСЖ: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Nuno Mendes, Андер Эррера (Жоржиньо Вейналдум, 61'), Идрисса Гана Гейе (Перейра Данилу, 61'), Марко Верратти, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Юлиан Дракслер (Тило Керер, 90') РБ Лейпциг: Андре Силва (Эмиль Форсберг, 83'), Кристофер Нкунку, Анхелиньо (Бенджамин Хенрихс, 83'), Амаду Айдара (Илаш Мориба, 62'), Тайлер Адамс, Конрад Лаймер, Норди Мукиэле, Лукас Клостерман (Йошко Гвардиол, 70'), Вилли Орбан, Мохамед Симакан (Юссуф Поульсен, 83'), Петер Гулачи Предупреждения: Вилли Орбан (19'), Мохамед Симакан (38'), Идрисса Гана Гейе (48'), Ашраф Хакими (65'), Тайлер Адамс (84')

3 ноября «РБ Лейпциг» примет «Пари Сен-Жермен», а «Манчестер Сити» — «Брюгге».

Группа А: 1. «Пари Сен-Жермен» — 7 очков, 2. «Манчестер Сити» — 6, 3. «Брюгге» — 4, 4. «РБ Лейпциг» — 0.